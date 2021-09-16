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МакSим вперше після коми показала, як гуляє зі старшою донькою

МакSим вперше після коми показала, як гуляє зі старшою донькою

МакSим / instagram.com/maksimartist

Артистка опублікувала нові знімки.

Російська співачка МакSим, яка нещодавно зізналась, що важить 44 кілограми, показала, як гуляє зі старшою донькою.

Виконавиця вперше після коми опублікувала нові знімки у своєму Instagram. На фото артистка позує зі старшою донькою Олександрою під час прогулянки парком. Разом з ними також був їхній домашній улюбленець.

МакSим з донькою на прогулянці / © instagram.com/maksimartist
МакSим з донькою на прогулянці / instagram.com/maksimartist

На світлинах видно, як сильно схудла співачка через свою хворобу.

МакSим зі старшою донькою / © instagram.com/maksimartist
МакSим зі старшою донькою / instagram.com/maksimartist

Шанувальники МакSим здивувалися її худорбі. Зокрема, у коментарях написали таке:

  • Так схудла. Наче фарфорова лялька!
  • Ви так схудли, скоріше відновлюйтесь!
  • Так схудла! Набирай вагу!

Зазначимо, що у червні співачку МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. Водночас тести на COVID-19 були негативними. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ. За 10 днів стан МакSим погіршився. Її легені були уражені на більш ніж 80%.

Нагадаємо, нещодавно МакSим випустила свій власний трек. Зірка представила композицію під назвою "Заведи".

Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. У 2017 році російська артистка потрапила до списку "Миротворця".

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