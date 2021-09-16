МакSим вперше після коми показала, як гуляє зі старшою донькою

МакSим вперше після коми показала, як гуляє зі старшою донькою

Артистка опублікувала нові знімки.

Російська співачка МакSим, яка нещодавно зізналась, що важить 44 кілограми, показала, як гуляє зі старшою донькою.

Виконавиця вперше після коми опублікувала нові знімки у своєму Instagram. На фото артистка позує зі старшою донькою Олександрою під час прогулянки парком. Разом з ними також був їхній домашній улюбленець.

МакSим з донькою на прогулянці / instagram.com/maksimartist

На світлинах видно, як сильно схудла співачка через свою хворобу.

МакSим зі старшою донькою / instagram.com/maksimartist

Шанувальники МакSим здивувалися її худорбі. Зокрема, у коментарях написали таке:

Так схудла. Наче фарфорова лялька!

Ви так схудли, скоріше відновлюйтесь!

Так схудла! Набирай вагу!

Зазначимо, що у червні співачку МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. Водночас тести на COVID-19 були негативними. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ. За 10 днів стан МакSим погіршився. Її легені були уражені на більш ніж 80%.

Нагадаємо, нещодавно МакSим випустила свій власний трек. Зірка представила композицію під назвою "Заведи".

Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. У 2017 році російська артистка потрапила до списку "Миротворця".

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