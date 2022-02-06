МакSим вперше розповіла, як екскоханий її принижував: "Ніс як у Баби-Яги, очі як у відьми"

МакSим вперше розповіла, як екскоханий її принижував: "Ніс як у Баби-Яги, очі як у відьми"

Зірка тривалий час була з цим чоловіком.

Співачка МакSим вперше заговорила про свої аб'юзивні стосунки.

На сторінці в Instagram артистка поділилася, що екскоханий її постійно принижував та усіляко ображав. Він критикував її зовнішність та творчість. Як зізнається виконавиця, саме через це її світлини часто мають неприродний вигляд.

МакSим / instagram.com/maksimartist

"Причина моїх неприродних фото - багаторічні стосунки, де манікюр не того кольору, ніс як у Баби-Яги, і очі як у відьми. Поведінка (не можна приймати квіти від чужих), і пісні рівно нічого не варті", - поділилася співачка.

Наразі ж зірка насолоджується тим, що вона більше не зустрічається з таким аб'юзером. Так, вона щаслива мама двох доньок.

"Тепер добре бути просто мамою: коханою, доброю, дбайливою та завжди потрібною", - додала артистка.

До слова, виконавиця вирішила залишити в таємниці ім'я чоловік, який так негарно до неї ставився.

МакSим / instagram.com/maksimartist

Зазначимо, МакSим 2008 року вийшла заміж за звукорежисера Олексія Луговцова. Втім, пара 2011 року розлучилася. Також зірка зустрічалася з музикантом Олександром Красовицьким. Пізніше артистка була у стосунках з бізнесменом Антоном Петровим.

Нагадаємо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до списку "Миротворця".

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