МакSим вперше розповіла, як екскоханий її принижував: "Ніс як у Баби-Яги, очі як у відьми"

Зірка тривалий час була з цим чоловіком.
Співачка МакSим вперше заговорила про свої аб'юзивні стосунки.
На сторінці в Instagram артистка поділилася, що екскоханий її постійно принижував та усіляко ображав. Він критикував її зовнішність та творчість. Як зізнається виконавиця, саме через це її світлини часто мають неприродний вигляд.
"Причина моїх неприродних фото - багаторічні стосунки, де манікюр не того кольору, ніс як у Баби-Яги, і очі як у відьми. Поведінка (не можна приймати квіти від чужих), і пісні рівно нічого не варті", - поділилася співачка.
Наразі ж зірка насолоджується тим, що вона більше не зустрічається з таким аб'юзером. Так, вона щаслива мама двох доньок.
"Тепер добре бути просто мамою: коханою, доброю, дбайливою та завжди потрібною", - додала артистка.
До слова, виконавиця вирішила залишити в таємниці ім'я чоловік, який так негарно до неї ставився.
Зазначимо, МакSим 2008 року вийшла заміж за звукорежисера Олексія Луговцова. Втім, пара 2011 року розлучилася. Також зірка зустрічалася з музикантом Олександром Красовицьким. Пізніше артистка була у стосунках з бізнесменом Антоном Петровим.
Нагадаємо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до списку "Миротворця".
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