Максима Галкіна оштрафували на 1 млн грн в ОАЕ через його проукраїнські погляди - росЗМП

Відомий гуморист Максим Галкін і український шоумен, автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко, потрапили під обмеження в ОАЕ за їхню проукраїнську позицію.

Після низки антиросійських концертів Галкіна в Дубаї держоргани оштрафували його у розмірі 100 тис дирхам (понад 1 млн грн). Про це повідомляє низка росЗМП (російські засоби масової пропаганди – прим. ред.).

Зазначимо, що російський комік з початку повномасштабного вторгнення стоїть на боці України. Зокрема, виступає з концертами, на яких відкрито висміює криваву диктатуру Путіна та Кремль. Ба більше, на одному зі своїх виступів у Дубаї 2023 року Максим відповів на "Слава Україні" від шанувальниці – "Героям слава!".

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Як повідомляють джерела, спочатку гуморист пообіцяв організаторам прибрати "гострі" жарти зі свого виступу, однак вже на сцені передумав і у своїй манері висміяв країну-агресорку. І додав, що "не може бути нейтральним". Вочевидь, це не сподобалося уряду ОАЕ і йому виписали штраф.

До слова, Андрієві Данилкові і його Вєрці Сердючці взагалі заборонили приїздити до Еміратів через постійну підтримку України на своїх концертах в Дубаї. Подейкують, що українського шоумена також зобов'язали сплатити штраф. Цікаво, що така заборона для артиста діє ще з 2022 року, коли Сердючка з'явилася на одному з дубайських корпоративів, де скандувала антиросійські лозунги. Своє рішення держоргани ОАЕ пояснили тим, що співак нібито "розпалював міжнаціональну ворожнечу".

Вєрка Сердючка

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін у нетверезому стані розніс Путіна й Кіркорова на дні народженні друга в Ізраїлі. Разом з ним у залі перебувала його дружина Алла Пугачова, яка відреагувала на такі жарти.

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