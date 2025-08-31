ТСН у соціальних мережах

Максим Галкін на чесному фото показав, який зараз вигляд має 76-річна Алла Пугачова зблизька

Гуморист поділився свіжим селфі з дружиною.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Алла Пугачова та Максим Галкін

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/alla_orfey

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін показав, який зараз вигляд має його дружина, співачка Алла Пугачова.

Шоумен у своєму Instagram поділився свіжим фото з виконавицею. Гуморист робив селфі та усміхався, тим часом виконавиця позувала поруч. Максим Галкін був одягнений у костюм та блакитну сорочку, а Алла Пугачова обрала доволі тепле вбрання та доповнила образ легким макіяжем.

Зокрема, шоумен вперше за тривалий час поділився свіжим фото з дружиною. На чесному знімку можна розгледіти, який зараз вигляд має 76-річна Алла Пугачова. Підписувати кадр Максим Галкін не став.

Максим Галкін та Алла Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru

Тим часом шанувальники подружжя виявилися більш багатослівними. Пару просто засипали компліментами. Фани зазначили, що вони разом мають просто неймовірний вигляд: "Чудові люди!", "Ви найкращі!", "Які гарні!".

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін потрапив у ДТП у Латвії. Виявилося, після аварії гуморист переніс серйозну операцію.

