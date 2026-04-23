Максим Галкін неочікувано показав 77-річну Аллу Пугачову з тростиною в руці

Російський шоумен та комік Максим Гаклін показав дружину, співачку Аллу Пугачову, з тростиною в руці.

У своєму Instagram гуморист опублікував свіже фото 77-річної виконавиці. Кадр був зроблений у Лімасолі, що на Кіпрі. Артистка позувала на тлі Середземного моря біля яхт. Знаменитість була стильно одягнута. Алла Пугачова обрала сукню в клітинку та чобітки, а образ доповнила кофтиною, яку зав'язала на талії, та сонцезахисними окулярами.

Фото, вочевидь, Максим Галкін робив під час їхньої прогулянки містом. Допис шоумен підписувати не став, а лиш доповнив його піснею Pretty Woman.

Та увагу користувачів привернула інша деталь. У руці Алла Пугачова тримала тростину, яка, схоже, допомагає їй під час ходьби. До слова, раніше у Мережі з'являлись такі фото артистки. А таким чином вона підтвердила, що дійсно користується тростиною.

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова відсвяткувала день народження. Артистці виповнилось 77 років. У свій день народження знаменитість зібрала одразу трьох дітей та онука. Виконавиця показувала, як із ними святкувала.