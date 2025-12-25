Максим Галкін неочікувано заговорив українською мовою у день Різдва і зворушив привітанням

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Реклама

Російський шоумен Максим Галкін у день Різдва звернувся до своїх підписників українською мовою.

Так, артист опублікував у своєму Instagram допис, у якому привітав усіх, хто святкує Різдво 25 грудня. У зверненні Галкін побажав миру, здоров’я та любові, а сам текст написав українською. Свої слова шоумен доповнив новою світлиною, зробленою у святині.

«Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!» — звернувся шоумен до українців українською мовою.

Реклама

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

У коментарях українці масово дякували артисту за підтримку та чітку позицію щодо війни. Підписники відзначили, що цінують солідарність Галкіна та його родини з Україною, а також той факт, що він не боїться публічно говорити мовою країни, яка бореться за свободу.

Дякуємо, Максиме. Нехай нарешті добро переможе!

Навзаєм! І Вашій родині миру і добра. Христос народився!

Дякуємо Максиме та Алла! Україна та українці цінуємо Вашу позицію та підтримку

Дякуємо! Миру та злагоди! Славімо його!

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення Максим Галкін разом з Аллою Пугачовою та дітьми виїхав із Росії та проживає за кордоном, засуджуючи агресію РФ і підтримуючи Україну.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк показав своє Різдво та як у колі родини його відсвяткував.