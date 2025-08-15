ТСН у соціальних мережах

Максим Галкін після ДТП в Латвії переніс серйозну операцію

Подруга гумориста Лайма Вайкуле розкрила подробиці інциденту.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Максим Галкін

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який на початку серпня потрапив у ДТП в Латвії, переніс серйозну операцію.

Про це розповіла подруга шоумена, латвійська виконавиця Лайма Вайкуле в коментарі журналу Privatā Dzīve, пише santa.lv. Так, гуморист на початку серпня потрапив у ДТП. Максима Галкіна в Юрмалі випадково збила жінка, яка порушила правила дорожнього руху.

Із фото, якими комік ділився у своєму Instagram, було зрозуміло, що без травм не минулося. Річ у тім, що шоумену наклали гіпс. А нині ж Лайма Вайкуле розкрила, що насправді ведучого ще й прооперували.

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

"Тієї ж ночі йому зробили операцію. Його збила машина всього за 300 метрів від його будинку", - говорить Лайма Вайкуле.

Також виконавиця наголосила, що це був нещасний випадок. Зокрема, там доволі складно було розібратися, де головна, а де другорядна дорога. Так що водійка порушила правила дорожнього руху. Тим часом Максим Галкін їхав швидко. Як наслідок – ДТП.

Наразі Максим Галкін ходить із гіпсом. Від запланованих концертів шоумен не відмовляється. Ба більше, він навіть жартує про інцидент. До речі, ще після аварії гуморист виходив на зв'язок на публіку.

