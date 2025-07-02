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Максим Галкін показав рідкісне свіже фото Алли Пугачової: який зараз вигляд має 76-річна співачка
Алла Пугачова вкрай рідко показує свої нові світлини. Однак Максим Галкін час від часу тішить знімками з дружиною.
Російський гуморист Максим Галкін вперше за тривалий час показав свіже фото з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою.
Виконавиця вкрай рідко ділиться своїми новими знімками. Однак її чоловік Максим Галкін час від часу тішить світлинами, на яких показується з виконавицею. Цього разу він опублікував їхнє селфі. На знімку Максим Галкін постав у кофтині та білій футболці, тим часом Алла Пугачова позувала в чорному вбранні. Артистка розпустила свої кучері та зробила легкий макіяж.
Гуморист не став підписувати фото з дружиною, а лиш додав смайлик вигляді червоного сердечка. Тим часом користувачі були більш багатослівними. Зокрема, фани подружжя зазначили, що Алла Пугачова має гарний вигляд. Також закоханим побажали міцного здоров'я та тривалих років життя.
Ваші фото випромінюють кохання! Дякую, що ділитеся!
Що за прекрасні люди, здоров'я та щастя!
Які гарні та щасливі!
Зазначимо, Максим Галкін від перших днів повномасштабної війни засудив ворожі дії Росії, підтримав Україну та виїхав з країни-агресорки. Гуморист також публічно критикує злочини окупантів. Тим часом Алла Пугачова зазначала, що повністю поділяє позицію свого чоловіка. До речі, нещодавно співачка засвітилася на вечірці українки на Кіпрі.