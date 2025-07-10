Максим Галкін показав сина від Пугачової вісім років тому і зараз та здивував, як він змінився

Максим Галкін, Алла Пугачова та їхні діти / © instagram.com/maxgalkinru

Реклама

Російський гуморист Максим Галкін показав сина від співачки Алли Пугачової вісім років тому і зараз.

Раніше шоумен ділився, як змінилася його 11-річна донька Ліза. Тепер настала черга сина Гаррі. Гуморист опублікував дві світлини хлопчика, які були зроблені на одному й тому ж місці, але з різницею у вісім років.

До слова, на архівному фото Гаррі було близько чотирьох років. Хлопчик позував у чорних штанях та білій футболці поруч із фігуркою дерев'яного оленя. На другому свіжому знімку Гаррі вже 11. Він постав перед камерою в джинсових бриджах та бежевій футболці. Син Галкіна та Пугачової неабияк подорослішав та змінився. Особливо це видно, настільки він став вищим на тлі дерев'яної фігури.

Реклама

Син Максима Галкіна та Алли Пугачової / © instagram.com/maxgalkinru

"Гаррі та олень через 8 років", - підписав світлини гуморист.

Користувачі просто засипали компліментами сина Максима Галкіна та Алли Пугачової. Фани подружжя зазначають, що хлопчик дійсно неабияк виріс.

Який вже дорослий і такий класний! Люблю ваших дітей!

Милий хлопчик став гарним підлітком!

Як летить час, маленький пупсик підріс і вже дорослий хлопчик, дуже милий та усміхнений. Чудові батьки та діти супер!

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika показувала, як її син від гумориста Сергія Середи з роками змінився. Хлопчикові незабаром виповниться вже чотири рочки.