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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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269
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1 хв

Максим Галкін показав сина від Пугачової вісім років тому і зараз та здивував, як він змінився

Максим Галкін сфотографував сина на одному й тому ж місці. Хлопчик з роками неабияк змінився.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Максим Галкін, Алла Пугачова та їхні діти

Максим Галкін, Алла Пугачова та їхні діти / © instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін показав сина від співачки Алли Пугачової вісім років тому і зараз.

Раніше шоумен ділився, як змінилася його 11-річна донька Ліза. Тепер настала черга сина Гаррі. Гуморист опублікував дві світлини хлопчика, які були зроблені на одному й тому ж місці, але з різницею у вісім років.

До слова, на архівному фото Гаррі було близько чотирьох років. Хлопчик позував у чорних штанях та білій футболці поруч із фігуркою дерев'яного оленя. На другому свіжому знімку Гаррі вже 11. Він постав перед камерою в джинсових бриджах та бежевій футболці. Син Галкіна та Пугачової неабияк подорослішав та змінився. Особливо це видно, настільки він став вищим на тлі дерев'яної фігури.

Син Максима Галкіна та Алли Пугачової / © instagram.com/maxgalkinru

Син Максима Галкіна та Алли Пугачової / © instagram.com/maxgalkinru

"Гаррі та олень через 8 років", - підписав світлини гуморист.

Користувачі просто засипали компліментами сина Максима Галкіна та Алли Пугачової. Фани подружжя зазначають, що хлопчик дійсно неабияк виріс.

  • Який вже дорослий і такий класний! Люблю ваших дітей!

  • Милий хлопчик став гарним підлітком!

  • Як летить час, маленький пупсик підріс і вже дорослий хлопчик, дуже милий та усміхнений. Чудові батьки та діти супер!

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika показувала, як її син від гумориста Сергія Середи з роками змінився. Хлопчикові незабаром виповниться вже чотири рочки.

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