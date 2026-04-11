Максим Галкін показався з донькою-красунею від Пугачової та здивував неочікуваним талантом сина

Шоумен поділився, як із двійнятами проводить час у США.

Максим Галкін

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський комік та ведучий Максим Галкін показався з донькою-красунею від дружини, співачки Алли Пугачової, і розсекретив талант їхнього сина.

У двійнят подружжя наразі канікули. Тож, і Максим Галкін взяв собі імпровізований відпочинок та повіз дітей у США. Зокрема, сімейство полетіло до Нью-Йорка. Звичайно ж, вони там прогулюються, милуються красою міста та роблять фото на пам'ять.

Максим Галкін опублікував світлини з 12-річною донькою. На яскравому фото вони усміхнено позували на площі "Таймс-Сквер". Користувачі зазначили, що Ліза неабияк подорослішала та росте справжньою красунею.

Тим часом інші користувачі поцікавились, хто ж їм зробив такі атмосферні кадри. Виявилось, що фотографом був Гаррі. Користувачі просто засипали сина Галкіна компліментами та зазначили, що в нього дійсно талант.

Нагадаємо, Максим Галкін та Алла Пугачова не підтримали війну, яку в Україні розв'язала Росія, та разом із дітьми виїхали з РФ і оселились за кордоном. Нещодавно стало відомо, що подружжя поступово позбувається майна, що розташоване в країні-агресорці. Подейкують, що Алла Пугачова продає елітну квартиру в Москві, площа якої становить понад 300 квадратних метрів.

