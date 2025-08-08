Максим Галкін потрапив у серйозну ДТП: 49-річний комік вперше після інциденту вийшов на публіку

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який після початку повномасштабної війни покинув Росію й засудив режим Кремля, став жертвою дорожньо-транспортної пригоди в Юрмалі, Латвія.

Як розповіли росЗМІ, аварія сталася нещодавно, коли 49-річний артист їхав велосипедом Відус проспектом — однією з найбільш тихих вулиць курортного міста. Галкін дотримувався всіх правил, був у шоломі та з нульовим вмістом алкоголю в крові. Однак, з бічної дороги на головну вилетів старий Volkswagen, за кермом якого перебувала літня жінка. Вона не пригальмувала та збила коміка.

"Машина була така стара, що скло — ще старого зразка. Воно розрізало руку — артерію та сухожилля. Чи відновиться вона повністю, поки незрозуміло", — поділилася російська журналістка.

Максим Галкін після ДТП вийшов на сцену / © instagram.com/maxgalkinru

Попри серйозну травму, артист не скасував свої виступи й продовжує гастролювати в Юрмалі. На сцену він виходить із забинтованою кистю, жартує та тримає публіку в захваті, намагаючись не акцентувати увагу на наслідках аварії. У своєму Instagram Галкін показав відео з концерту, де має вигляд бадьорого та впевненого.

