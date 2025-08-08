ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4047
Час на прочитання
1 хв

Максим Галкін потрапив у серйозну ДТП: 49-річний комік вперше після інциденту вийшов на публіку

Артист показав свій вигляд після того, як його збила жінка на авто у Латвії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Максим Галкін

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який після початку повномасштабної війни покинув Росію й засудив режим Кремля, став жертвою дорожньо-транспортної пригоди в Юрмалі, Латвія.

Як розповіли росЗМІ, аварія сталася нещодавно, коли 49-річний артист їхав велосипедом Відус проспектом — однією з найбільш тихих вулиць курортного міста. Галкін дотримувався всіх правил, був у шоломі та з нульовим вмістом алкоголю в крові. Однак, з бічної дороги на головну вилетів старий Volkswagen, за кермом якого перебувала літня жінка. Вона не пригальмувала та збила коміка.

"Машина була така стара, що скло — ще старого зразка. Воно розрізало руку — артерію та сухожилля. Чи відновиться вона повністю, поки незрозуміло", — поділилася російська журналістка.

Максим Галкін після ДТП вийшов на сцену / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін після ДТП вийшов на сцену / © instagram.com/maxgalkinru

Попри серйозну травму, артист не скасував свої виступи й продовжує гастролювати в Юрмалі. На сцену він виходить із забинтованою кистю, жартує та тримає публіку в захваті, намагаючись не акцентувати увагу на наслідках аварії. У своєму Instagram Галкін показав відео з концерту, де має вигляд бадьорого та впевненого.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч також дістав травму кінцівки та показався на кріслі колісному.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie