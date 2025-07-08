Максим Галкін приголомшив, як за вісім років змінилася його донька від Алли Пугачової

Максим Галкін, Алла Пугачова та їхні діти / © instagram.com/maxgalkinru

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Російський гуморист Максим Галкін приголомшив, як його донька від дружини, співачки Алли Пугачової, кардинально змінилася.

У своєму Instagram шоумен поділився свіжим та архівним фото 11-річною Лізи. Кадри були зроблені в одному й тому ж місці, щоправда, з різницею у вісім років. На першому фото донечка подружжя позувала в яскравій сукні та з бантом на голові. Тим часом на другому знімку Ліза постала в джинсовому костюмі.

Загалом, за вісім років дівчинка кардинально змінилася. Донька Максима Галкіна та Алли Пугачової так підросла, що її стає просто не впізнати.

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"Через вісім років на тому ж місці", - підписав знімки шоумен.

Донька Максима Галкіна та Алли Пугачової / © instagram.com/maxgalkinru

Підписники Максима Галкіна просто засипали Лізу компліментами. Користувачі зазначили, що донька подружжя росте справжньою красунею.

Красуня неймовірна! І стільки у ній мудрості! У вас чудові дітки! Щастя вам і кохання назавжди!

Із чарівної дівчинки Ліза перетворюється на дивовижно красиву дівчину. Нехай обов'язково буде щасливою!

Яка ж вона гарна! Справжня принцеса! Хай буде щасливою її доля!

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін показував, як вони з Аллою Пугачовою розважаються з двійнятами. Наразі сімейство в повному складі насолоджується відпочинком на морі.

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