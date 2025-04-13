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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2188
Час на прочитання
1 хв

Максим Галкін різко відреагував на жахливий ракетний обстріл Росією Сум

Шоумен засудив злочинні дії окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Максим Галкін

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін відреагував на жахливий обстріл країною-агресоркою Росією Сум.

Вранці 13 квітня РФ завдала ракетного удару по центру міста. Сталося це ще й у велике християнське свято Вербну неділю. Станом на 14:10 відомо про 32 загиблих, серед яких двоє — діти. Постраждало вже 84 особи, серед яких теж є неповнолітні. Ліквідаційні роботи тривають досі.

Шоумен Максим Галкін не зміг пройти повз жахливих новин. Гуморист шокований цинічним вчинком росіян. Галкін відмітив, що в окупантів немає нічого святого, адже вони продовжують вбивати невинних людей. Шоумен висловив свої співчуття сім’ям загиблих, а також побажав одужання всім потерпілим.

Реакція Максима Галкіна на обстріл Сум / © instagram.com/maxgalkinru

Реакція Максима Галкіна на обстріл Сум / © instagram.com/maxgalkinru

“Ще одна російська ракета у світле православне свято?! Як це можливо? Десятки загиблих. Суми — душею з вами! Співчуття сім’ям загиблих. Дай Боже одужати постраждалим!” — написав шоумен.

Нагадаємо, українські знаменитості вже також відреагували на жахливий злочин росіян, який вони скоїли в Сумах. Зірки висловлювали свої співчуття сім’ям загиблих та бажали скорішого одужання постраждалим.

Дата публікації
Кількість переглядів
2188
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