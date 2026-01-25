Максим Галкін шокував фото з України й розніс РФ за "гуманітарну катастрофу": "Люди мерзнуть"

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський шоумен Максим Галкін, який від початку повномасштабної війни відкрито підтримує Україну, різко висловився про чергові масовані обстріли РФ.

У своєму Instagram Галкін опублікував великий допис одразу двома мовами — російською та англійською, звертаючись не лише до підписників, а й до міжнародної спільноти. Пост він доповнив моторошними кадрами з України: обмерзлі під’їзди в Києві, зруйновані автівки, робота рятувальників на місцях прильотів.

Шоумен наголосив, що після останніх атак енергосистема України опинилася у критичному стані, а тисячі людей залишилися без світла й тепла. Артист додав, що Росія свідомо прирікає українців на страждання й виживання, перетворюючи зиму на інструмент знищення.

Допис Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

«Україна замерзає. Після останніх російських обстрілів електросистема паралізована, особливо в Києві. Люди мерзнуть в домівках, тисячі будинків без світла і тепла. Не всі до кінця розуміють масштаби техногенної та гуманітарної катастрофи. А у мене таке відчуття, що світ, в якому ненормальне стрімко стає звичним, глухий і сліпий до трагедії, що відбувається зараз. Українцям зараз не до дописів у соцмережах, тому натомість я розмовляю з тими, кому тепло, — думайте про тих, хто мерзне в Україні!», — написав Галкін.

Пост викликав хвилю підтримки серед українців. У коментарях Галкіну дякували за чітку позицію й називали речі своїми іменами.

Дякую за підтримку й вашу позицію

Це не війна, це геноцид українського народу

Краще тут з генераторами, ніж жити там з дегенератами. Тому протримаємося якось. Дякуємо за підтримку!

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко розповіла, як виживає під час регулярних відключень світла з сином Андрійком. Зіркова родина живе у багатоповерхівці.