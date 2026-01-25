ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2626
Час на прочитання
2 хв

Максим Галкін шокував фото з України й розніс РФ за "гуманітарну катастрофу": "Люди мерзнуть"

Шоумен не стримав емоцій й вкотре став на захист українців, звернувшись до світу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Максим Галкін

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський шоумен Максим Галкін, який від початку повномасштабної війни відкрито підтримує Україну, різко висловився про чергові масовані обстріли РФ.

У своєму Instagram Галкін опублікував великий допис одразу двома мовами — російською та англійською, звертаючись не лише до підписників, а й до міжнародної спільноти. Пост він доповнив моторошними кадрами з України: обмерзлі під’їзди в Києві, зруйновані автівки, робота рятувальників на місцях прильотів.

Шоумен наголосив, що після останніх атак енергосистема України опинилася у критичному стані, а тисячі людей залишилися без світла й тепла. Артист додав, що Росія свідомо прирікає українців на страждання й виживання, перетворюючи зиму на інструмент знищення.

Допис Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Допис Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Допис Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Допис Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Допис Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Допис Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Допис Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

Допис Максима Галкіна / © instagram.com/maxgalkinru

«Україна замерзає. Після останніх російських обстрілів електросистема паралізована, особливо в Києві. Люди мерзнуть в домівках, тисячі будинків без світла і тепла. Не всі до кінця розуміють масштаби техногенної та гуманітарної катастрофи. А у мене таке відчуття, що світ, в якому ненормальне стрімко стає звичним, глухий і сліпий до трагедії, що відбувається зараз. Українцям зараз не до дописів у соцмережах, тому натомість я розмовляю з тими, кому тепло, — думайте про тих, хто мерзне в Україні!», — написав Галкін.

Пост викликав хвилю підтримки серед українців. У коментарях Галкіну дякували за чітку позицію й називали речі своїми іменами.

  • Дякую за підтримку й вашу позицію

  • Це не війна, це геноцид українського народу

  • Краще тут з генераторами, ніж жити там з дегенератами. Тому протримаємося якось. Дякуємо за підтримку!

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко розповіла, як виживає під час регулярних відключень світла з сином Андрійком. Зіркова родина живе у багатоповерхівці.

Дата публікації
Кількість переглядів
2626
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie