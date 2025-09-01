Максим Галкін з Пугачовою та їхніми двома дітьми показався на тлі прапора України: де зараз родина

Максим Галкін з Аллою Пугачовою / © instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін показав рідкісні фото з родиною та як час з нею проводить.

Шоумен після виїзду з РФ і засудження війни в Україні з дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми доволі рідко публікує сімейний контент. Та цього разу Максим зробив виняток. У фотоблогу він показав прогулянку з 76-річною коханою та сином Гаррі і донечкою Лізою. Родина у повному складі прогулялася вуличками Латвії та попозувала для спільних фото в обіймах.

Максим Галкін з родиною / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін з родиною / © instagram.com/maxgalkinru

На серії знімків Галкін також показав їхні пригоди у підземеллях, а на одному з вуличних кадрів навіть з'явився прапор України. Окремо шоумен запостив світлину гламурної Алли Борисівни, яка позувала у ресторані у стильному луці та сонцезахисних окулярах.

Максим Галкін з родиною на тлі українського прапора / © instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru

Максим не став підписувати фото, але за нього це зробили прихильники. Юзери зазначили, що Гаррі та Ліза неабияк подорослішали, а також наробили компліментів родині.

Ви випромінюєте щастя! Всі такі гарні і радісні!

Так приємно бачити свою родину щасливою

Боже мій, яка жінка! І вся сім'я чудова. Дякую за фото

Ось хто зміг потішити 1 вересня — Максим Олександрович! Дякую за такі кадри щастя! Величезні вітання Аллі Борисівні

