Максим Галкін з Пугачовою та їхніми двома дітьми показався на тлі прапора України: де зараз родина
Вперше за тривалий час зіркова родина з’явилася на публіці у повному складі.
Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін показав рідкісні фото з родиною та як час з нею проводить.
Шоумен після виїзду з РФ і засудження війни в Україні з дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми доволі рідко публікує сімейний контент. Та цього разу Максим зробив виняток. У фотоблогу він показав прогулянку з 76-річною коханою та сином Гаррі і донечкою Лізою. Родина у повному складі прогулялася вуличками Латвії та попозувала для спільних фото в обіймах.
На серії знімків Галкін також показав їхні пригоди у підземеллях, а на одному з вуличних кадрів навіть з'явився прапор України. Окремо шоумен запостив світлину гламурної Алли Борисівни, яка позувала у ресторані у стильному луці та сонцезахисних окулярах.
Максим не став підписувати фото, але за нього це зробили прихильники. Юзери зазначили, що Гаррі та Ліза неабияк подорослішали, а також наробили компліментів родині.
Ви випромінюєте щастя! Всі такі гарні і радісні!
Так приємно бачити свою родину щасливою
Боже мій, яка жінка! І вся сім'я чудова. Дякую за фото
Ось хто зміг потішити 1 вересня — Максим Олександрович! Дякую за такі кадри щастя! Величезні вітання Аллі Борисівні
