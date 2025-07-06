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Максим Галкін замилував прогулянкою з 76-річною Пугачовою та розвагами з їхніми дітьми-двійнятами
Сімейство у повному складі відпочиває на морі.
Російський гуморист Максим Галкін поділився рідкісними кадрами з дружиною, 76-річною співачкою Аллою Пугачовою.
Не секрет, що подружжя після повномасштабного вторгнення РФ до України відреклося від російського минулого та почало життя в еміграції. Цього разу Галкін показав свою родину на віллі поблизу моря та як вони разом час проводять.
Так, у фотоблогу шоумен показав, як спочатку він разом з донечкою Лізою приготував сніданок для родини. Ба більше, уважні юзери помітили, що 11-річна дівчинка на прохання допомогти батьку віднайти необхідний йому інгредієнт навіть вимовила українське слово "нема". Згодом Максим присвятив час сину й пострибав з ним на батуті просто неба. Неозброєним оком видно, як Гаррі значно підріс та відростив довге волосся.
А ось надвечір Максим влаштував романтичну прогулянку з Аллою Пугачовою. Артист разом з 76-річною дружиною показався на прогулянці під час заходу сонця. На узбережжі співачка попозувала у грайливому настрої, стильному луці та з макіяжем.
Нагадаємо, нещодавно російський опозиційний блогер Марк Фейгін повідомив про шлюб з українкою, яка таємно народила йому доньку.