Максим Неліпа загинув на війні: коли буде прощання та чому його син не зможе потрапити на похорон

Максим Неліпа

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Брат Максима Неліпи, який загинув на фронті, розповів про прощання з шоуменом-військовим та через що його син не зможе приїхати на похорон.

Відомий ведучий пішов з життя 12 травня. Максим Неліпа, який від початку повномасштабного російського вторгнення служив у лавах ЗСУ, загинув у бою. Брат шоумена розповів у коментарі "BBC Україна", що прощання з військовим відбудеться наприкінці цього тижня. Максима Неліпу поховають на Байковому кладовищі в Києві. Дату прощання родина ведучого оголосить згодом, коли отримає дозвіл на поховання.

"Колона буде рухатися від шпиталю до Майдану. Там зроблять зупинку. А тоді підуть на прощання в ДК КПІ, де вчився Максим", - говорить брат ведучого.

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Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

У Максима Неліпи є син. Хлопець разом із мамою ще на початку повномасштабної війни виїхав до Ізраїлю. До слова, в нього є громадянство цієї країни. Наразі син ведучого вже повнолітній та служить в ізраїльській армії. Щоб виїхати з Ізраїлю, хлопець має отримати дозвіл від командування.

Врешті, згодом стало відомо, що родина Максима Неліпи через далеку дорогу та складну логістику не зможе приїхати на похорон. Вони відвідають могилу загиблого через деякий час.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua згадувала останнє інтерв'ю Максима Неліпи. Слова шоумена про смерть виявилися пророчими.