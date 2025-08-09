Максима Галкіна збила машина в Латвії: у поліції відреагували

Максим Галкін після ДТП / © instagram.com/maxgalkinru

Реклама

Російський шоумен Максим Галкін опинився жертвою серйозної ДТП у Латвії. Правоохоронні органи вже втрутилися в інцидент.

Так, аварія сталася ще наприкінці липня в Юрмалі, на проспекті Відус, де артист, катаючись на велосипеді, зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Як повідомляє латвійське видання Delfi, у поліції вже відреагували. Зокрема, правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини аварії.

За словами представниці Галкіна Дануте Варейкайте, дорожній інцидент трапився буквально напередодні серії з дев’яти концертів зірки у Латвії. Дивом обійшлося без серйозних наслідків — артист отримав лише травму пальця та продовжив виступи.

Реклама

Максим Галкін після ДТП / © instagram.com/maxgalkinru

Сам Галкін у коментарі в Instagram підтвердив версію події, що він їхав тверезий і за правилами, але водій легкового автомобіля не зупинився на перехресті: "Живий-здоровий, сухожилля розробляю. Сподіваюся, скоро все буде добре". Артист підкреслив, що не скасовуватиме концертів. Натомість він виходить на сцену з гіпсом, який вже показав зблизька своїм фанам, і заявив про реабілітацію.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч також дістав серйозну травму та показався в кріслі колісному.