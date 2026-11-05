Максиму Неліпі встановили пам’ятник: який вигляд має могила загиблого на війні ведучого-військового

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

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Загиблому на війні українському ведучому-військовому Максиму Неліпі встановили пам’ятник.

Про це розповів інтерв’юер Слава Дьомін на своєму YouTube-каналі, який побував на могилі шоумена. У Максима Неліпи, якого поховали на Байковому кладовищі в Києві, пам’ятник із чорного та сірого граніту, де також є окреме місце для лампадки. На пам’ятнику є світлина ведучого, де він на тлі прапора України зображений у військовій формі. Також поруч розвівається синьо-жовтий стяг, а на самій могилі є зображення герба. Довкола також безліч живих квітів.

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Слава Дьомін пригадав, що не був особливо знайомий з Максимом Неліпою, але перетинався з ним на заході. Вже після загибелі шоумена ведучий зустрівся з його колишньою дружиною Тамарою Неліпою, в якої брав інтерв’ю.

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«Ми не співпрацювали. Ми просто познайомились на якійсь події, але потім, коли він пішов з життя, ми з Томою Неліпою зробили інтерв’ю», — пригадав ведучий.

Могила Максима Неліпи / © скриншот з відео

Що відомо про службу Максима Неліпи у війську та про його загибель

Максим Неліпа став на захист України від перших днів повномасштабної війни. Шоумен воював у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, де був старшим лейтенантом та обіймав посаду командира роти.

На жаль, 12 травня 2025 року життя шоумена трагічно обірвалося. Він загинув у віці 48 років під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Максима Неліпу посмертно нагородили орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на фронті загинув брат переможця «МастерШефа» Павла Серветника — Максим. Життя військового обірвалося у віці 37 років.

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