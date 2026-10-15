Максиму Неліпі виповнилося б 50: ексдружина загиблого на війні шоумена довела до сліз зверненням

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

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Ексдружина загиблого на війні шоумена Максима Неліпи вшанувала його пам’ять у важливу дату.

Так, 15 жовтня ведучий міг би святкувати день народження. Максиму Неліпі мало б виповнитися 50 років. Та, на жаль, життя шоумена трагічно обірвалося у травні 2025-го. Ведучий загинув на війні. Колишня дружина Максима Неліпи не забуває про важливі дати та вшанувала його пам’ять.

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Тамара Неліпа опублікувала архівне фото покійного ексчоловіка, а також довела до сліз зверненням. Вона зазначила, що ведучий назавжди залишиться в пам’ять доброю, талановитою та світлою людиною і завжди житиме у пам’яті та серцях близьких.

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«Максику, сьогодні (15 жовтня — прим. ред.) тобі мало б виповнитися 50 років… Ти назавжди залишишся для нас найсвітлішим, найвеселішим, найрозумнішим, найталановитішим і найдобрішим! Хочеться вірити, що тобі там добре і вже не так боляче… Наші з тобою діти — це продовження тебе! Нам тебе дуже не вистачає», — написала Тамара Неліпа.

Максим Неліпа

Що відомо про загибель Максима Неліпи на війні

Максим Неліпа від березня 2022 року служив на фронті та захищав країну від російських окупантів. Шоумен мав звання старшого лейтенанта та командував ротою у Силах безпілотних систем (14-й окремий полк БпАК).

На жаль, у травні 2025 року життя ведучого обірвалося. Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання на фронті. На момент смерті шоумену було 48 років. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська довела до сліз зверненням до покійної мами. Також артистка показала могилу рідної людини.

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