Малахова про тих, хто критикує жінок за відпочинок з дітьми під час війни: "Люди не винні, що живі"

Знаменитість Даша Малахова відповіла хейтерам, які критикують жінок за відпочинок з дітьми під час війни.

Загалом, акторка нині разом з дітьми перебуває за кордоном. Її старший син працює й переказує гроші для ЗСУ, а молодший робить різні проєкти на підтримку України. Однак, вони не сидять постійно вдома, а й знаходять час для відпочинку. Адже на думку Даші українці мають продовжувати далі жити.

"Це я і мої діти. Ми на морі. На фото люди з країни де йде жахлива війна. Але люди не винні, що вони живі. Мені дивно, що жінки та матері шеймять тих, хто продовжує жити, влаштовуючи життя дітей і своє так, щоб війна мала мінімальний вплив на їх психологічний стан, не плутати їз словом свідомість", - обурилася Даша у своєму Facebook.

Даша Малахова з дітьми / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

Малахова говорить, що поважає думки кожного. Утім, ведуча переконана, що це ненормально критикувати за те, що люди продовжують жити під час війни.

"Всі бояться викладати фото нормального життя, не плутати зі святковим! Але ми маємо не катувати себе самі, не терзати себе, а тримати дітей та себе в такій психологічній формі, щоб повернутися і вдихнути життя в країну, яку не тільки руйнують орки, але і починають їсти зсередини страдальці та шеймери. Війна може тривати, не треба знищувати одна одну на лавочці запасних", - додала Малахова.

Зазначимо, нещодавно Наталка Денисенко отримала дорікання щодо свого відпочинку у Туреччині. Юзери захейтили її за курорт під час війни в Україні. Зокрема, вони поцікавилися, чи не соромно акторці.

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