Маленькі сини MONATIK неочікувано вийшли до нього на сцену у Мадриді

Український мультиартист Дмитро Монатік перебуває в масштабному світовому турі "ART Оборона", під час якого розповідає світу про страшне горе, яке відбувається в Україні, та збирає гроші на потреби ЗСУ.

Цього разу Монатік дав концерт в столиці Іспанії Мадриді. Наприкінці виступу на сцену до Дмитра неочікувано вийшли його маленькі сини Даня та Платон. Разом з зірковим батьком та його колективом хлопчики пішли на фінальний уклін.

"Цей виступ у Мадриді був особливий, бо до нас на концерт завітала моя сім'я. Ми так рідко зараз бачимося… і кожна зустріч така особлива і незабутня. Хочеться бути разом якомога довше. І за лаштунками, і на сцені", - розповів Монатік.

Нагадаємо, раніше Дмитро Монатік говорячи про розлуку з дітьми та дружиною не стримав сліз та розплакався. Артист зізнався, що дуже сумує за родиною і більше ніж на тиждень з близькими ніколи не розлучався.

Як відомо, за декілька днів до початку повномасштабної війни РФ проти України Дмитро Монатік з родиною опинився за кордоном, куди поїхав у відпустку. Співак пояснив, чому одразу після початку вторгнення Росії не повернувся до України та поділився, де його родина перебуває зараз.

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