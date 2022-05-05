Маленькому сину Ілони Гвоздьової посеред ночі стало зле: "Дитина почала задихатися"

Коли в Україні почалася повномасштабна війна, відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова разом з маленькими дітьми вирушила до Італії.

Танцівниця поділилася, що два дні тому їй з родиною довелося пережити жахливу ніч. Її маленькому сину стало зле.

У Домініка стався жахливий приступ плачу. Хлопчик почав задихатися, тож їй терміново довелося посеред ночі шукати дитячого лікаря.

"Два дні тому в моєї дитини стався жахливий приступ плачу, після якого дитина почала задихатися власною слиною! Я надала першу допомогу при таких випадках, діяла інтуїтивно і швидко! Все обійшлося, але вночі дитині знов стало зле, і в 1:00 ночі ми з Джанфранко (власник дому, де ми проживаємо) швидко зреагував на прохання моє, і ми поїхали на пошуки педіатрії", - поділилиася Гвоздьова.

Син Ілони Гвоздьової / instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця говорить, що лікаря вдалося знайти не одразу. Лише через годину її сина оглядав педіатр. У Домініка діагностували ларингіт.

"Отже огляд був зроблений, мене вислухали, зробили дитині тест на Covid, написали діагноз (ларингіт) , назначили курс лікування, написали адреси інших лікарів за потреби, на перший день лікування дали ліки і все це зробили безкоштовно!" - поділилася танцівниця.

Ілона додала, що дуже вдячна італійським лікарям, які допомогли її маленькому сину.

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