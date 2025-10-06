"Малюк" зі скандальної обкладинки альбому Nirvana знову програв суд гурту

Реклама

Гурт Nirvana вдруге виграв судовий процес після того, як чоловік стверджував, що обкладинка найвідомішого альбому пропагує сексуальне насильство над дітьми.

Про це пише Unilad.

Окружний суддя США Фернандо Олгуїн відхилив позов Спенсера Елдена, який стверджував, що зображення на обкладинці проривного альбому гурту Nevermind 1991 року прирівнюється до сексуальної експлуатації.

На обкладинці альбому зображений Елден, якому тоді було чотири місяці, що пливе голим під водою до доларової банкноти на рибальському гачку. Це зображення стало одним із найвідоміших і найтривкіших в історії рокмузики.

Елден, якому зараз 34 роки, стверджував, що світлина завдала йому постійної шкоди, і звинуватив гурт у поширенні зображень сексуального насильства над дітьми. Вперше він подав до суду на Nirvana та Universal Music Group 2021 року.

Обкладинка альбому Nevermind / © Getty Images

Однак 30 вересня суддя Олгуїн дійшов висновку, що зображення не відповідає порогу дитячої порнографії згідно з федеральним законодавством, додавши, що жоден розумний суд присяжних не класифікував би фотографію як таку.

"Окрім того факту, що позивач був оголеним на обкладинці альбому, ніщо "не підпадає під дію закону про дитячу порнографію", - сказав він.

Адвокат Nirvana Берт Дейкслер привітав рішення суду, сказавши: "Ми раді, що суд закрив цю безпідставну справу і звільнив наших творчих клієнтів від клейма неправдивих звинувачень".

Відповідачами у справі були Дейв Грол і Кріст Новоселич, які залишилися в живих з учасників Nirvana, а також вдова Курта Кобейна Кортні Лав і фотограф альбому Кірк Веддл.

Початковий позов був відхилений 2022 року, коли суддя Олгуїн постановив, що вимоги Елдена були прострочені, не розглянувши повною мірою суть його звинувачень. Але пізніше, 2023 року, 9-й окружний апеляційний суд відновив справу, проклавши шлях до нового слухання.

Спенсер Елден

Тепер Олгуїн дав зрозуміти, що позов не може бути задоволений, порівнявши знамените зображення обкладинки з "сімейною фотографією оголеної дитини, яка купається", а не з чимось порнографічним.

Альбом Nevermind, до якого увійшли такі хіти, як Smells Like Teen Spirit, і який був проданий накладом понад 30 мільйонів копій по всьому світу, приніс Nirvana світову славу і закріпив місце гурту в історії музики.

Елден, який вже у дорослому віці неодноразово відтворював обкладинку, у своїх судових позовах стверджував, що це зображення залишило у нього шрами і його експлуатували.

