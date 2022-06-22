Мама Цибульської показала моторошне відео, яке зняла в окупованому Ірпені: "Надії вижити не було"

Війна застала батьків української співачки Олі Цибульської в Ірпені, тож деякий час їм довелося жити в окупації.

Мама Олі Цибульської показала моторошне, як вони жили в місті, де були російські військові.

Як зізналася Наталія, вони вирішила зняти ролик для дітей. Якщо раптом їх не стане, аби вони знайшли відео та побачили, що навіть в такій жахливій ситуації вони намагалися не падати духом.

На відео мама співачки розмовляє пошепки, щоб їх ніхто не почув. Тоді було затишшя та не велися бойові дії.

"Окупація… Життя розділене на "до" і "зараз". Було затишшя, яке страшніше гулу гармат, градів, бо ми вже вміли розрізняти, куди летить, де вибух, куди впало…Так орієнтувались, щоб знати, в який куток хати бігти, коли шукали шанси на порятунок. Втома ще й від постійних вибухів, одиночних перестрілок, які будь-якої миті могли прилетіти до нас і по нам… Коли за вікном все палало, вогонь війни був зовсім поряд, я шукала можливість на пам’ять діткам записати це відео", - розповіла жахливі події Наталія.

Мама Олі пригадала, як вони жили в окупації. Їм доводилося їсти сире пшоно, аби вижити. Вони одягали багато одежі, аби хоча б якогось зігрітися. А тим часом, довкола їхнього будинку ходили кадирівці.

"Сили нас покидали. Надії вижити не було. Ми їли пшоно сире, щоб вижити… До нас волонтери не мали доступу, кругом будинку кадирівська наволоч: мінами жонглювали, дозволяли собі зайвого. А ми все одно вірили і віримо, що наволочі одна дорога - до пітьми. Україна переможе!" – написала Наталія.

До слова, батьки Олі тиждень жили в окупованому Ірпені. Їм вдалося виїхати з міста, де велися активні бойові дії. Утім, окупанти повністю знищили їхню квартиру.

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