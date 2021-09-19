Мама Дана Балана у міні зачарувала красою та осиною талією

Співачка має напрочуд молодий вигляд.
Відома молдовська телеведуча, співачка та мама зірки Дана Балана вкотре здивувала своїх прихильників.
У фотоблогу 63-річна Людмила розмістила світлину, на якій грайливо позувала у короткій білій сукенці з довгим рукавом та чобітках. Артистка похизувалася вродою та осиною талією. Співачка має напрочуд молодий вигляд.
"Будь як дерево. Дерево дає тінь навіть тому, хто зрізає його гілки", – написала Балан.
У коментарях під дописом фоловери вибухнули компліментами. Юзери не приховують свого захоплення від вигляду мами Дана.
- Боже, яка красива!
- Не стомлююся повторювати, яка ви прекрасна
- Дуже красива і мудра жінка
- Ви янгольськи красива
Нагадаємо, не так давно 72-річна Алла Пугачова шокувала образом з новим кольором волосся. Артистка тепер має ще молодший вигляд.