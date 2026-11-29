Ектор Хіменес-Браво з мамою / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво повідомив, що його мама потрапила до лікарні після нещасного випадку.

Невтішними новинами кулінар поділився в Instagram-stories. Знаменитість зізнався, що 28 листопада з його мамою стався нещасний випадок. Жінка серйозно травмувала руку, внаслідок чого втратила багато крові. Маму Ектора Хіменеса-Браво забрали до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу та нормалізували її стан. Проте, на жаль, травма занадто серйозна, що рідній людині шеф-кухаря робитимуть операцію.

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Ектор Хіменес-Браво з мамою / © instagram.com/hectorjimenezbravo

«Мушу почати цей недільний ранок із невтішних новин. Моя матуся зараз у лікарні. Сьогодні (29 листопада — прим. ред.) їй проведуть операцію в лікарні мого рідного міста. Вчора (28 листопада — прим. ред.) з нею стався нещасний випадок. Вона травмувала руку і втратила багато крові. Лікарі надали всю необхідну допомогу, але складна операція ще попереду», — зізнався знаменитість.

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Ектор Хіменес-Браво з мамою / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво неабияк хвилюється за маму, оскільки це його найрідніша людина. Зараз із нею поруч брат та сестра кулінара. Тим часом шеф-кухар перебуває на зв’язку з рідними, від яких дізнається подробиці про стан мами. Також знаменитість звернувся до прихильників та попросив у них побажати здоров’я його рідній людині і щоб операція минула успішно.

«Моя мама — це моє місце сили, моя підтримка та моя душа. Я дуже переживаю за неї. Мої брат і сестра наразі з нею. Я постійно на зв’язку. Помолімося разом, щоб операція минула успішно і мама подолала це випробування долі», — звернувся до прихильників кулінар.

Мама Ектора Хіменеса-Браво у лікарні / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво заявив про пошуки дружини. Кулінар навіть напросився на шоу «Холостяк».

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