Мама Jerry Heil після її скандалу з нацвідбором на "Євробачення-2026" зробила заяву: "Це підстава"

Мама фіналістки нацвідбору на "Євробачення-2026" Jerry Heil — Людмила Шемаєва — публічно прокоментувала поразку доньки на конкурсі та її скандал.

Як відомо, Jerry Heil вважали однією з фавориток цьогорічного нацвідбору. Утім, за підсумками голосування співачка не здобула перемоги. Після фіналу артистка заявила про технічні проблеми — у телеверсії шоу не показали важливий фрагмент її постановки. Додаткової напруги додав і резонанс у Мережі через заклик членкині журі Руслани голосувати за LELÉKA, що викликало хвилю підозр щодо об’єктивності конкурсу.

На тлі цих подій мама співачки не залишилася осторонь. У своєму Instagram Людмила Шемаєва опублікувала емоційне звернення, у якому стала на захист доньки та дала зрозуміти, що має серйозні сумніви щодо прозорості нацвідбору. А для Jerry Heil наголосила, що найціннішою нагородою для неї має стати підтримка сотні тисяч слухачів, про що свідчить її кубок від єврофанів.

Сториз Людмили Шемаєвої

«Донечко наша, ти найкраща. Ця нагорода вища за будь-яке „Євробачення“, бо за тебе вболівають тисячі живих людей, і ми дуже вдячні їм за це. А в голосуванні на нацвідборі, в тому, як транслювався сам номер, як подавався звук, я щось геть зневірилася. Таке відчуття, що це дійсно була підстава, як і пише про це багато людей. Для чого це було зроблено — знає лише той, хто це задумав. Але все, що не робиться, — на краще. На все воля Божа», — написала мама зірки.

Нагадаємо, за право поїхати на «Євробачення-2026» у Відні, Австрія, боролося 10 фіналістів, серед них була і Jerry Heil. Але перемогу здобула LELÉKA — вона отримала максимальні 10 балів від глядачів та суддів. Та нещодавно сама тріумфаторка потрапила у скандал. Інша фіналістка Valeriya Force запідозрила її у нечесності через один нюанс — LELÉKA розставила крапки над «і».