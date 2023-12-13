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Мама Катерини Тишкевич розповіла про серйозну хворобу 29-річної доньки: "10 днів у тяжкому стані"

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Мама Катерини Тишкевич розповіла про серйозну хворобу 29-річної доньки: "10 днів у тяжкому стані"

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також чоловік артистки розповів, як вона зараз почувається.

Мама української акторки Катерини ТишкевичНаталія – вийшла на зв'язок та розповіла про серйозну хворобу 29-річної доньки.

У своєму Instagram пані Наталія написала, що Катя вже 10 днів перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані. Мама акторки зізналась, що лікарі досі не встановили, звідки з'явилася хвороба та що саме спричинило ускладнення. Наразі Тишкевич перебуває під цілодобовим наглядом одеських медиків, які борються за її життя.

Катерина Тишкевич із мамою / ©
Катерина Тишкевич із мамою

"Вже десять днів моя донечка перебуває у вкрай тяжкому стані. Досі достеменно невідомо, що саме до цього призвело. Але найкращі медики цілодобово б'ються за її життя. Ми з Валіком завжди поруч та отримуємо від вас багато слів підтримки та побажань якомога швидше одужати", - написала мама акторки.

Також пані Наталія подякувала всім за підтримку, а також за фінансову допомогу. Жінка вірить, що її донька незабаром одужає.

Катерина Тишкевич із мамою / © instagram.com/olgasumska
Катерина Тишкевич із мамою / Фото: instagram.com/olgasumska

"Ми відчуваємо, скільки йде до нас духовної підтримки та розповідаємо про це Каті. Молимося та віримо. Фінансова допомога друзів та колег також дуже важлива в боротьбі. Щиро дякую вам всім за допомогу в такий складний для нас час. Катя дуже сильна та в неї ще купа справ у світі. Тому боремося!" – зазначила пані Наталія.

Чоловік Катерина – актор Валентин Томусяк – у своєму Instagram також розповів, як нині почувається його дружина. Він повідомив, що Тишкевич вже нарешті перевели із реанімації до звичайної палати.

Катерина Тишкевич із мамою / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k
Катерина Тишкевич із мамою / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Катерина Тишкевич у тяжкому стані перебуває в реанімації. Відомо, що акторка захворіла на сепсис, що викликав ускладнення. Найбільше постраждали легені, печінка та серце.

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