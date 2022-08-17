Мама Кузьми про те, як тяжко переживала смерть сина: "Ще трішки, і вже була би з Андрієм"

Так, жінка, яка зізналася, чи буде відновлювати розслідування загибелі зірки, поділилася, що були моменти, коли вона могла та навіть хотіла померти.

Після похорону їй декілька разів було дуже погано.

Про це йдеться у YouTube-шоу "Слава+".

"У церкві тут ми мали 9 днів, то ми вже обидвоє відходили. Люди знову викликали "швидку". Потім тут вдома було декілька разів, просто тиск падав. Так, знаєте, це дуже легко померти, бо коли тиск високий, то там інсульт, потім тебе ж відкачують. А це ти просто відходиш, але в мене лікарка за кутом живе, кардіологиня. І їй, як тільки щось було зле, телефонували. А були такі моменти, що я просто лежала на дивані. Я заборонила їм викликати "швидку", тому що дуже добре відходила. Ще трішки і я вже була би з Андрієм. Це був би найкращий вихід. Тим більше, там не страшно. Там поклали в таку коробочку, там закрито..." – відверто зізналася вона.

Фото: УНІАН

Втім, відволіктися від страшних думок Ользі Михайлівні допомогло те, що вона почала займатися облагородженням склепу, де похований Кузьма.

"У мене було дуже багато роботи, треба було облицьовувати, щоб було красиво. Потім ми робили майданчик, адже ціла Україна і не лише їздить. Ми займалися всім, чим лише можна, щоб зайняти мозок. Це неможливо було пережити. Це не переживається. Це просто в іншому вимірі", – додала вона.

Крім того, лікарка порадила мамі музиканта записувати у зошит свої переживання. Та і народилася її перша книга про легендарного артиста "Моя дорога птаха". Як зазначила Ольга Кузьменко, її вона написала за один день.

Нагадаємо, мама Кузьми Скрябіна розповіла деталі про його загибель. За її словами, син міг би і вижити.

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