Мама Кузьми Скрябіна померла: де та коли відбудеться прощання з жінкою

Ольги Кузьменко не стало на 77 році життя.

Стало відомо, де та коли відбудеться прощання з мамою покійного музиканта Андрія "Кузьми" Скрябіна - Ольгою Кузьменко.

Ольги Михайлівни не стало 23 вересня на 77 році життя. Вона померла у Брюховичах Львівської області. У "Сніданку з 1+1" повідомили, що прощання з мамою покійного артиста відбудеться у понеділок, 25 вересня, о 18:00 в Брюховичах. В останню путь Ольгу Михайлівну проведуть у церкві Різдва Пресвятої Богородиці.

Похорон відбудеться 26 вересня за тією ж адресою о 14:30.

Мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна

Зазначимо, Ольга Кузьменко пішла з життя 23 вересня. Їй було 76 років. Сина Ольга Михайлівна пережила на вісім років. Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2014 року в моторошній ДТП. Позашляховик музиканта зіштовхнувся з молоковозом. На момент смерті Кузьмі Скрябіну було 46 років.

Нагадаємо, співачка Ірина Білик, яка приятелювала з музикантом, відреагувала на смерть Ольги Михайлівни. Вона довела до сліз фото покійного Кузьми Скрябіна з його мамою та залишила щемливий підпис.

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