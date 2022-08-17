Мама Кузьми Скрябіна про його загибель: "Ржава цистерна зверху впала на нього"

Зірці виповнилося б 54 роки. Мама артиста Ольга Михайлівна пригадала ту страшну ДТП, у якій загинув її син.

Зірка, футболку якого продали на благодійному аукціоні за приголомшливу суму, пішов з життя 2 лютого 2015 року поблизу села Лозуватка під Кривим Рогом.

В інтерв'ю Славі Дьоміну жінка розповіла, як декілька разів хтось відкручував колеса в автомобілі музиканта.

"2014 рік, оцей період, коли міняють колеса, листопад. Він приїхав до мене дуже засмучений і каже: "Ма, знаєш, хлопці мені міняли колеса, завжди одні й ті самі міняли у Києві, я їм так добре плачу, а вони мені погано прокрутили колесо. У мене після Миколаєва відскочило колесо. Добре, що було нагорнуто снігу трактором. Колесо відскочило і залетів в ту кучугуру снігу". Але каже, що це було за 100 метрів від чи до зупинки бетонної. Розумієте, в чому справа? Відлетіло то після Миколаєва, не після Києва. Він мав у Миколаєві концерт. Його група їхала автобусом. З Миколаєва автобус повертається назад, а Андрій на своїй машині везе знайомого до Харкова, і тоді в нього відлітає колесо. Тобто, я думаю, що колесо хтось відкрутив уже в Миколаєві", – пригадала вона.

Мама Кузьми Скрябіна

Також мама зірки поділилася, що подібна ситуація сталася з артистом і в Трускавці. Родина залишила автомобіль на стоянці, а потім поїхала до смт Миколаїв, що на Львівщині. Дорогою Ольга Кузьменко почула дивний звук та змусила Андрія зупинити авто. Щойно вони припаркувалися, колесо відлетіло.

У ті роки Кузьма жорстко критикував владу за Януковича. Жінка впевнена, що вона причетна до смерті сина.

"А на кого він весь час холодну воду лив, щоб вони опам'яталися? Я думаю, що там було кому. І ціла Україна переконана, що це був не випадок. Тому що це найнадійніша машина, абсолютно електроніка. І коли його несло на той молоковоз старий ржавий, та пасажирка, що сиділа коло нього… Вона потім не хотіла того сказати, і я не хочу її підводити… Але вона сказала, що Андрій гальмував, але нічого не працювало. Потім вона сказала, що спала і нічого не бачила. Ну це її право, знаєте, людина хоче жити. Але ту першу фразу, на другий день після смерті вона не сказала", – поділилася Ольга Михайлівна.

Також жінка розповіла, що з водієм молоковоза. Як вона зазначила, чоловік живе "приспівуючи". Сама Ольга з ним не зустрічалася, але до нього завітали дві журналістки, які розповіли, що він "старий та хворий". Спілкуватися з журналістами він не захотів.

Також вона переконана, що аварія не була спланована і водій молоковоза вчинив її не спеціально. Назвала Ольга Кузьменко і причину загибелі Скрябіна. За її словами, син міг би і вижити.

"Щоб так підкомбінувати, щоб аварія сталася саме на тому повороті – це неможливо. Це був випадок, але випадок був той, що Андрія вже підготували, тобто його машина була некерована. Думаю, що водій молоковоза до цього не причетний. Вони ж не в лоб вдарилися, вони вдарилися боком. Старому взагалі нічого, його трохи трусонуло, тож висока машина, але Андрій вдарився. Вони, що той тікав, що той і вони черкнулися машинами. І ота ржава цистерна зверху впала на Андрія. Розумієте що його вбило? Якби цистерна була би в порядку і не вдарилася, ну то потовклися б трохи, подушка безпеки би спрацювала. Але це машина була некерована, він повертав, вона не слухала", – розповіла вона.

Фото: unian.net

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