Мама Кузьми Скрябіна зізналася, чи буде відновлювати розслідування загибелі зірки

За офіційною версією слідства, артист перевищив швидкість. Втім, рідні знаменитості, як і тисячі фанатів, не вірять у це, мовляв, що це сплановане ДТП.

Зокрема, Ольга Михайлівна розповіла, як декілька разів хтось відкручував колеса в автомобілі музиканта. Відомо, що Андрій Кузьменко жорстко критикував владу, яка була тоді.

Попри це, жінка зазначила, що "погодилася на ДТП, оскільки не знає винного і не може показати на нього пальцем". Про це йдеться в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ведучий запитав, чи не хоче Ольга Кузьменко підняти цю кримінальну справу і відновити слідство, оскільки зараз нова влада. Але мама Андрія дала негативну відповідь.

"Ясновидець, який був на останньому концерті сина, сказав: "Ви дізнаєтеся, мине час, лише до справи цього не підшиєте". Той, хто це зробив, він до сьомого коліна буде розплачуватися. Він, його діти, онуки, правнуки і ще прапраправнуки. Я не хочу вершити суд зараз над ним. Я не знаю, хто то був. Можуть підставити іншого, можуть засудити не того. Якби хоч якась зачіпка була, а так зачіпки немає, і я нікого не можу звинуватити в тому. Але народ ніколи не помиляється, розумієте. А приблизно мільйон стверджує, що це не була просто ДТП", – поділилася вона.

Також Ольга Михайлівна навела приклад мами журналіста Георгія Гонгадзе, якого вбили 2000 року. Вона зазначила, що попри те, що були названі фігуранти справи, жінка так нічого і не добилася.

"Вона ходила, бідна, від одних до других, а її футболили. Так вона шукала того сина, шукала ту красиву голову того красивого чоловіка. Я думаю, що вона також в душі їм усім побажала того ж, так само, як і я бажаю зараз. І як зараз кожна мама України бажає вороженькам - щоб "згинули, як роса на сонці", - додала Кузьменко.

Нагадаємо, стало відомо, де та коли відбудеться прощання з Русланою Писанкою в Україні. Акторку поховають на Байковому кладовищі.

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