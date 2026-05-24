Мама Майлі Сайрус проговорилась про друге заміжжя 33-річної співачки

Майлі Сайрус із нареченим / © Associated Press

Мама американської співачки та акторки Майлі Сайрус неочікувано проговорилась про друге заміжжя доньки.

Сталося це під час урочистого заходу. Так, Майлі Сайрус отримала іменну зірку на Алеї слави в Голлівуді. Підтримати артистку прийшли її друзі, наречений та рідні, а саме мама та сестра. І, схоже, рідні виконавиці видали таємницю з її особистого життя.

Мама Майлі Сайрус — Тіш — натякнула на друге заміжжя доньки. Коли вони позували перед об’єктивами фотокамер на тлі іменної зірки співачки, то жінка звернулась до коханого доньки не як наречений, а як чоловік, пише Daily Mail. Тіш сказала: «Зараз покличемо чоловіка».

Після цього коханий виконавиці — музикант Макс Морандо — підійшов до неї, сфотографався, усміхнувся та поцілував Майлі щічку. Хоч і Тіш назвала його «чоловіком» доньки, проте сама парочка офіційно не підтверджує, що уклала шлюб.

Зазначимо, Майлі Сайрус та Макс Морандо закрутили роман 2021 року, а в грудні 2025-го стало відомо про заручини пари. Якщо артистка дійсно вийшла заміж за музиканта, то цей шлюб став для неї другим. Від грудня 2018 року до січня 2020-го артистка була дружиною австралійського актора Ліама Гемсворта.

