Мама Наді Дорофєєвої довела до сліз появою на концерті доньки у Києві: який вигляд вона має

Українська співачка Надя Дорофєєва 22 листопада відіграла свій перший сольний Палац спорту у Києві.

На довгоочікувану подію завітало чимало зірок й рідних. Зокрема, підтримати зіркову дружину прийшов ресторатор Міша Кацурін з дітьми. Однак після закінчення концерту виявилося, що з родини Дорофєєвої також прийшла і її мама Ольга. Про це стало відомо з відео, яке в Instagram опублікував блогер Роман Бутурлакін.

На зворушливих кадрах Ольга після масштабного концерту доньки не могла стримати сліз. Тож вже за мить родина почала обійматися й спілкуватися між собою. Довкола них згуртувалися друзі співачки й спостерігали. Натомість Надя жартома звернулася до них із запитанням: "Що вони зробили з мамою?".

Надя Дорофєєва замилувала зустріччю з мамою на концерті у Києві

До слова, Надя майже не коментує життя своєї родини, бо називає цю тему доволі складною. Однак у новому альбомі "Heartbit" артистка все ж зачепила стосунки з мамою та присвятила їй пісню "Вкрали (Мамо)". У Мережі подейкують, що рідна людина артистки можливо навіть живе у столиці тимчасово анексованого Криму – рідному Сімферополі.

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua також побувала на феєричному шоу і розповіла, якими сюрпризами Надя Дорофєєва тішила фанів, хто ховався під маскою під час концерту та як співачка об’єдналася з відомим колегою після розриву.

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