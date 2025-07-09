Мама соліста нашумілого хору "Гомін" показала його будинок і приголомшила, як він почав співати

Вадим Яценко / © instagram.com/yatsenko_vadym

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Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко став шалено популярним після того, як у Мережі завірусилися виступи з його співом.

Тож, журналістки "Сніданку з 1+1" дізналися, як починався шлях становлення артиста. Зокрема, вони поїхали до його рідного села Потік, що на Київщині, та поспілкувалися з мамою Світланою Яценко. Жінка розповіла, що любов до музики в сина з'явилася ще в ранньому дитинстві. Коли вона співала йому колискові, півторарічний Вадим неочікувано починав підспівувати. Чим старшим ставав Яценко, тим більше в нього проявлялася любов до музики.

Будинок дитинства Вадима Яценка / © скриншот з відео

"Я співаю "А-а-а". Лежить ця дитина, півтора рочку і повторює за мною. Не зрозуміла, що це таке. Коли почав говорити, від цього моменту почалися співи. Батько зробив йому мікрофона з дерева, йому було два рочки. Він із ним і спав, і їв, і грався. Потім від чотирьох років у нас почався Олександр Пономарьов – "Серденько моє", - говорить мама диригента.

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Вадим Яценко з батьками в дитинстві / © скриншот з відео

Хоч у родині Яценка не було співаків, але мама співала в місцевому хорі, куди брала з собою й маленького сина. Врешті, у дев'ять років його помітили. Зокрема, Вадима Яценка запросили на навчання до Київської музичної школи імені Миколи Лисенка.

"Це було дуже тяжко. Школа-інтернат, а він сидить із пластиліну хату нашу ліпить. Дитина сумувала за будинком, за мамою. У мене було дуже багато разів, коли все, я хочу забрати дитину. Найбільше боялася, що коли Вадим виросте і скаже: "Ти не мама, ти мачуха! Нащо ти мене здала?". Але він мені подякував", - пригадує мама диригента.

Мама Вадима Яценка / © скриншот з відео

Після навчання в школі Вадим закінчив диригентський факультет консерваторії, а далі спробував свої сили на "Голосі країни". Щоправда, юному Вадиму не вдалося підкорити суддів. Утім, на нього чекав інший шлях. Йому запропонували стати головним хормейстером у Львівській національній опері, а потім запросили до хору "Гомін".

Наразі Вадим Яценко продовжує працювати. Також він разом із дружиною Анастасією виховує 6-річного сина Максима. До речі, схоже, хлопчик цілком може піти стопами батька. Річ у тім, що Максим навчається в музичній школі імені Соломії Крушельницької. Щоправда, Вадим Яценко говорить, що ні до чого сина не змушуватиме. Якщо хлопчик далі відмовиться від музики, то він прийме його рішення.

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Вадим Яценко з дружиною та сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

"Він закінчив перший клас. Навчається у славнозвісній музичній школі імені Соломії Крушельницької у Львові. Хай побачить ще, чи йому подобається, чи ні. Навіть якщо скаже, що ні, буде грати на фортепіано – знадобиться", - говорить диригент.

Нагадаємо, нещодавно Вадим Яценко поділився подробицями особистого життя. Диригент розповів про дружину та її родичів в окупації.