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Мама соліста нашумілого хору "Гомін" показала його будинок і приголомшила, як він почав співати
Тим часом сам Вадим Яценко розповів про любов до музики в його 6-річного сина.
Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко став шалено популярним після того, як у Мережі завірусилися виступи з його співом.
Тож, журналістки "Сніданку з 1+1" дізналися, як починався шлях становлення артиста. Зокрема, вони поїхали до його рідного села Потік, що на Київщині, та поспілкувалися з мамою Світланою Яценко. Жінка розповіла, що любов до музики в сина з'явилася ще в ранньому дитинстві. Коли вона співала йому колискові, півторарічний Вадим неочікувано починав підспівувати. Чим старшим ставав Яценко, тим більше в нього проявлялася любов до музики.
"Я співаю "А-а-а". Лежить ця дитина, півтора рочку і повторює за мною. Не зрозуміла, що це таке. Коли почав говорити, від цього моменту почалися співи. Батько зробив йому мікрофона з дерева, йому було два рочки. Він із ним і спав, і їв, і грався. Потім від чотирьох років у нас почався Олександр Пономарьов – "Серденько моє", - говорить мама диригента.
Хоч у родині Яценка не було співаків, але мама співала в місцевому хорі, куди брала з собою й маленького сина. Врешті, у дев'ять років його помітили. Зокрема, Вадима Яценка запросили на навчання до Київської музичної школи імені Миколи Лисенка.
"Це було дуже тяжко. Школа-інтернат, а він сидить із пластиліну хату нашу ліпить. Дитина сумувала за будинком, за мамою. У мене було дуже багато разів, коли все, я хочу забрати дитину. Найбільше боялася, що коли Вадим виросте і скаже: "Ти не мама, ти мачуха! Нащо ти мене здала?". Але він мені подякував", - пригадує мама диригента.
Після навчання в школі Вадим закінчив диригентський факультет консерваторії, а далі спробував свої сили на "Голосі країни". Щоправда, юному Вадиму не вдалося підкорити суддів. Утім, на нього чекав інший шлях. Йому запропонували стати головним хормейстером у Львівській національній опері, а потім запросили до хору "Гомін".
Наразі Вадим Яценко продовжує працювати. Також він разом із дружиною Анастасією виховує 6-річного сина Максима. До речі, схоже, хлопчик цілком може піти стопами батька. Річ у тім, що Максим навчається в музичній школі імені Соломії Крушельницької. Щоправда, Вадим Яценко говорить, що ні до чого сина не змушуватиме. Якщо хлопчик далі відмовиться від музики, то він прийме його рішення.
"Він закінчив перший клас. Навчається у славнозвісній музичній школі імені Соломії Крушельницької у Львові. Хай побачить ще, чи йому подобається, чи ні. Навіть якщо скаже, що ні, буде грати на фортепіано – знадобиться", - говорить диригент.
Нагадаємо, нещодавно Вадим Яценко поділився подробицями особистого життя. Диригент розповів про дружину та її родичів в окупації.