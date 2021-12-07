Мама Насті Каменських розповіла, чому зірка різко погладшала

Раніше співачка дуже комплексувала щодо своєї фігури.

Мама української співачки NK, артистка Лідія Каменських пригадала часи, коли її зіркова донька різко погладшала.

Тоді, 2013 року в розквіт гурту "Потап і Настя", знаменитість набрала зайві кіло. Подейкували, що співачка завагітніла. Як розповіла рідна людина Насті Каменських у програмі "Викриття.Післямова", виконавиця дуже комплексувала.

"Вона переймалася через це. Ви ж розумієте, весь час на цих гастролях, замість того, щоб поїсти — схопила фастфуд, недосипи, нервові моменти були. І був трохи перебір. Вона дуже хвилювалася, радилася зі мною і я теж дуже переймалася", – зізналася Лідія.

Новая волна

Також мама зірки додала, що одного дня артистка рішуче налаштувалася і зайнялася своєю фігурою. Як зазначила жінка, Настя завжди була дуже дисциплінованою.

"В один прекрасний момент вона сказала: "Все, досить". Дуже їй допоміг спорт", – пригадала Каменських.

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Артистка – справжній секссимволом українського шоубізнесу. Лідія зізналася, що вони тішиться від того, що мільйони чоловіків мліють за її донькою.

"Мені приємно, що її бажають. Донька у мене красива, зірка. У дитинстві вона також була кокеткою", – поділилася вона.

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