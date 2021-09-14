Мама Наташі Корольової розповіла про свого бойфренда: "Він втратив свою дружину"

Мама Наташі Корольової розповіла про свого бойфренда: "Він втратив свою дружину"

Пара разом вже понад 20 років.

Мама співачки Наташі Корольової та зірки 90-х Русі - Людмила Поривай прилетіла до Києва з Маямі спеціально, щоб відсвяткувати власний ювілей. Цього року знаменитості виповнилося 75 років.

Людмила Іванівна переїхала до Америки на початку 90-х. Змінити країну вона вирішила після того, як 1993 року з життя пішов її коханий чоловік, йдеться у програмі "ЖВЛ".

"Він не помер власною смертю. Він не помер в 80 років! Він помер в 50! Улюблений тато! У розквіті сил! І, звичайно, все це дуже важко пережили!" – зізналася жінка.

Людмила Поривай з коханим / instagram.com/mama_luda_star

За океан вона полетіла розвіятися. Там стажувалася, потім - отримала пропозицію щодо роботи. Та головне - познайомилася з емігрантом із Москви, бізнесменом Ігорем. У них зав'язалися стосунки.

"Зустріла людину, яка теж втратила свою дружину. І наші доріжки переплелися. І ось я вже 28 років живу з Ігорем. З іншим чоловіком!" – сказала Людмила Поривай.

Людмила Поривай з коханим / instagram.com/mama_luda_star

З коханим Людмила Іванівна часто постить спільні світлини у соцмережах та зізнається, що закохана та дуже щаслива.

Людмила Поривай з коханим / instagram.com/mama_luda_star

Нагадаємо, декілька місяців тому старша сестра Наташі Корольової, зірка 90-х Руся прилетіла до України і розповіла про мрію повернутись на сцену. У артистки склалася дуже трагічна доля і вона була змушена призупинити співочу кар'єру.

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