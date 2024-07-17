Мама покійної Шеннен Догерті вперше після смерті доньки вийшла на зв'язок: "Моя прекрасна дівчинка"

Мама голлівудської акторки Шеннен Догерті вперше після смерті доньки зробила публічну заяву.

Роза Догерті звернулася до видання People, щоб подякувати всім, хто розділяє з нею горе й підтримує її у складний період життя. І також висловила вдячність тим, хто вірив у Шеннен за її життя.

"Вона моя прекрасна дівчинка і моє серце. Наша родина хоче подякувати всім, хто любив і підтримував нашу Шеннен протягом усього її життя. Ми щиро вдячні за це", - висловилася Роза.

Шеннен Догерті з мамою / Фото: instagram.com/theshando

Зазначимо, Шеннен Догерті померла 13 липня у віці 53 років. Акторка 9 років боролася з раком молочної залози. Втім, попри тривалий шлях лікування й прогнози лікарів її життя, на жаль, обірвалося. До слова, мама зірки також має хворобу. Роза страждає від аневризму мозку. Тоді Шеннен стверджувала, що саме від рідної людини вона успадкувала рішучість і мужньо боролася з онкологією до останнього.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua розповідала, як акторка Шеннен Догерті стала популярною, боролася з онкологією та підтримувала Україну за свого життя.

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