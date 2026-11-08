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Мама продала корову заради її мрії: учасниця "Голосу-14" з Дніпропетровщини здивувала талантом
27-річна Ярослава Пелешко пригадала непросте дитинство, втрату батька та особливу жертву мами, яка допомогла їй наблизитися до музичної мрії.
Учасниця «Голосу країни» Ярослава Пелешко з Дніпра розповіла, на які жертви пішла її мама, аби донька могла розвивати музичний талант і наблизитися до великої сцени.
Дівчині 27 років, а родом вона з невеликого села Жовте на Дніпропетровщині. Її дитинство минало в роботі по господарству: родина мала великий город, корів, гусей, качок і курей. Ярослава пригадує, що вставала о четвертій ранку, аби допомогти мамі. Коли дівчині було лише чотири роки, її батько загинув в автокатастрофі. Тож вона разом зі старшим братом намагалася підтримувати маму в усьому. Водночас із раннього дитинства Ярослава мріяла про сцену та займалася музикою.
Особливою частиною її історії стала жертва мами заради майбутнього доньки. Коли Ярослава планувала вступати до музичного коледжу, родині знадобилися гроші на додаткові заняття.
«Я з самого дитинства навчалася в музичній школі. І от якраз мама заради моєї кар'єри продала корову», — розповіла учасниця.
Мама Ярослави підтвердила цю історію та пригадала, що довелося попрощатися з улюбленою коровою на ім'я Зорька. Завдяки цим грошам донька змогла продовжити музичну освіту та підготуватися до вступу.
На сцені «Голосу країни» Ярослава отримала запрошення до команди від трьох тренерів. Після спілкування із зірками вона зупинила свій вибір на Артемі Пивоварові.
Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».
Нагадаємо, у минулому випуску переможець "Караоке на Майдані" прийшов на "Голос країни" та довів до сліз Наталію Могилевську.