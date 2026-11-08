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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
58
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2 хв

Мама продала корову заради її мрії: учасниця "Голосу-14" з Дніпропетровщини здивувала талантом

27-річна Ярослава Пелешко пригадала непросте дитинство, втрату батька та особливу жертву мами, яка допомогла їй наблизитися до музичної мрії.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ярослава Пелешко

Ярослава Пелешко / © Голос Країни

Учасниця «Голосу країни» Ярослава Пелешко з Дніпра розповіла, на які жертви пішла її мама, аби донька могла розвивати музичний талант і наблизитися до великої сцени.

Дівчині 27 років, а родом вона з невеликого села Жовте на Дніпропетровщині. Її дитинство минало в роботі по господарству: родина мала великий город, корів, гусей, качок і курей. Ярослава пригадує, що вставала о четвертій ранку, аби допомогти мамі. Коли дівчині було лише чотири роки, її батько загинув в автокатастрофі. Тож вона разом зі старшим братом намагалася підтримувати маму в усьому. Водночас із раннього дитинства Ярослава мріяла про сцену та займалася музикою.

Ярослава Пелешко / © Голос Країни

Ярослава Пелешко / © Голос Країни

Особливою частиною її історії стала жертва мами заради майбутнього доньки. Коли Ярослава планувала вступати до музичного коледжу, родині знадобилися гроші на додаткові заняття.

«Я з самого дитинства навчалася в музичній школі. І от якраз мама заради моєї кар'єри продала корову», — розповіла учасниця.

Ярослава Пелешко / © Голос Країни

Ярослава Пелешко / © Голос Країни

Мама Ярослави підтвердила цю історію та пригадала, що довелося попрощатися з улюбленою коровою на ім'я Зорька. Завдяки цим грошам донька змогла продовжити музичну освіту та підготуватися до вступу.

Ярослава Пелешко з мамою та ведучою / © Голос Країни

Ярослава Пелешко з мамою та ведучою / © Голос Країни

На сцені «Голосу країни» Ярослава отримала запрошення до команди від трьох тренерів. Після спілкування із зірками вона зупинила свій вибір на Артемі Пивоварові.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, у минулому випуску переможець "Караоке на Майдані" прийшов на "Голос країни" та довів до сліз Наталію Могилевську.

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