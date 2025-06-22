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"Мама" Сердючки у кумедному образі з Данилком відповіла на мовний скандал: "Чекаємо нових ідіотів"
Артистка подякувала шанувальникам за їхню підтримку на тлі скандальної ситуації.
Українська акторка Інна Білоконь, відома своєю роллю мами Вєрки Сердючки, з гумором відреагувала на хвилю хейту, що здійнялася після нещодавнього виступу з російськомовними хітами.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кумедне фото з Андрієм Данилком, який виступає у ролі Вєрки Сердючки, та звернулася до публіки з гучним меседжем. Зокрема, подякувала тим, хто продовжує стояти на їхньому боці мовного питання.
"Обожнюємо. Чекаємо нових зустрічей і нових ідіотів на нашому шляху. Продовжуємо жити", — написала Білоконь.
Емоційний допис Інна супроводила спільним фото з Данилком, де вони позують без гриму в сонцезахисних окулярах. Так, артистка приміряла аксесуар з жовтими оправами, а її сценічна "донька" — блакитними. Тим самим зірки створили патріотичний образ.
Скандал довкола російської мови на концерті Вєрки Сердючки в Києві – що відомо
Нагадаємо, скандал розгорівся після концерту Вєрки Сердючки в Києві 13 червня. Публіку обурило те, що артистка виконала кілька російськомовних пісень. До обговорення долучився і Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він заявив, що це може бути порушенням мовного закону, і закликав правоохоронців перевірити ситуацію.
У команді Вєрки Сердючки вже дали офіційний коментар, де запевнили: жодних норм закону порушено не було. Також зазначено, що Андрій Данилко спілкувався зі сцени суржиком, що є характерною рисою його сценічного образу. Окрім того, команда нагадала, як артист від перших днів війни підтримує ЗСУ та допомагає українським військовим.