"Мама" Сердючки відреагувала на скандал довкола їхнього концерту, де звучали російськомовні пісні

Вєрка Сердючка з мамою / © instagram.com/v_serduchka

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Українська акторка, "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь відреагувала на мовний скандал довкола їхнього концерту в Києві.

Виступ артистки та її бенду відбувся 13 червня. Все б нічого, але деяких обурило, що зі сцени пролунало декілька старих російськомовних пісень Вєрки Сердючки, в образі якої виступає Андрій Данилко. Артист поки що не коментував скандал. Тим часом Інна Білоконь відреагувала.

"Мама" Вєрки Сердючки зазначила, що кожен має власну думку. Вона наголосила, що вони неодноразово зіштовхувалися з різними скандалами. Наостанок Білоконь додала, що "обожнює адекватних". Ймовірно, йшлося про тих, хто їх підтримав.

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Допис Інни Білоконь / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

"Кожний має свою думку, але я на боці розуму. Ми биті-перебиті та пережили! Обожнюю розумних та адекватних", - написала Інна Білоконь.

У коментарях під дописом думки користувачів розділилися. Одні підтримали Вєрку Сердючку та її бенд, а інші зазначили, що співати російськомовні пісні 2025 року – це кепсько.

Андрій така талановита людина, впевнена, він може перекласти ті хіти шедеврально. Також написати нові!

Ви перші заспівали - раша гудбай, тому тільки не вас чіпати!

Толерувати мову танків - то дно!

Проблема існує лише в голові. Перекладати пісні - це збочення.

Скандал довкола концерту Вєрки Сердючки в Києві – що відомо

13 червня Вєрка Сердючка разом із бендом відіграла концерт у Києві. Все б нічого, але деяких обурило, що артистка виконала декілька російськомовних хітів. На це також звернув увагу мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він заявив, що це порушення закону, і закликав правоохоронні органи здійснити перевірку.

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Дата публікації 15:07, 14.06.25 Кількість переглядів 230 Вєрка Сердючка втрапила у мовний скандал через виконання російськомовних хітів у Києві

У команді Вєрки Сердючки вже також прокоментували скандал. Там зазначили, що закону порушено не було. Також у команді артистки заявили, що Андрій Данилко спілкувався зі сцени суржиком, що є невід'ємною частиною його образу. Окрім того, там нагадали, як артист підтримує Україну та допомагає військовим.