Мама Слави Дьоміна, яка била його до крові в дитинстві, вимагає від сина аліменти

Мама Слави Дьоміна, яка била його до крові в дитинстві, вимагає від сина аліменти

Ведучий Слава Дьомін розповів, що його мама вимагає через суд від нього аліменти.

До слова, жінка вже тривалий час живе в Іспанії та не спілкується з сином.

Слава дізнався, що мама, яка в дитинстві лупцювала до крові, вимагає у нього грошові виплати протягом трьох років через суд. До слова, суддя вже призначив виплати аліментів. Адвокати Слави вже тим часом працюють над цією справою.

"Мені здається, мама не може подавати до суду на свого сина на якісь аліменти, а це з її боку відбулося. Я їй завжди говорив про це і говоритиму. Бажаю їй тільки добра, але нехай лише не чіпає мене і мою родину. Суд аліменти призначив, але поки не було жодних документів… Вона ж в Іспанії живе за щось. Значить, вона там працює, а просить аліменти тут в Україні. Ну, це трохи дивно, тому над цим працює мій адвокат", - розповів "Зірковому шляху" Дьомін.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава говорить, якщо його мама хоче таки грошових виплат, то він це зробить, аби лише жінка не чіпала його родину. Щоправда, ведучий зізнався, що поки не отримав жодних документів про виплату аліментів.

"Ну окей, оплачуватиму. Хочеш? Без запитань, якщо ти вважаєш, що таким чином можна купити любов свого сина. Поки що від неї немає претензій, документів та рахунку, куди виплачувати аліменти", - додав Слава.

Зазначимо, коли Дьомін був дитиною, він жив із бабусею і мамою. Але методи виховання матері були дуже суворими. Жінка постійно його била аж до крові.

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