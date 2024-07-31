Мама співачки Соловій відреагувала на суд доньки в Одещині за матюк в бік старої назви Чорноморська

Співачка також різко висловилася у бік організаторів фестивалю, після якого зчинився скандал.

Українська співачка Христина Соловій публічно відреагувала на адмінпротокол, який був складений на неї після виступу на фестивалі "Виделка fest".

Так, після нецензурного висловлювання на сцені фестивалю, де вона назвала стару назву міста Чорноморська, Іллічівськ, "повною х*нею", Христина підтвердила, що її судитиме Іллічівський суд. Щоправда, зробила вона це в іронічний спосіб. Співачка в Instagram запостила фото біля відділку поліції, під яким поставила риторичне запитання до фанів: "Як пояснити мамі без матюків, за що мене судитиме Іллічівський суд?".

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Цікаво, що у коментарях зібралися не лише прихильники Соловій, але й свою реакцію залишила її мама. Так, Олександра Соловій зазначила, що повністю підтримує доньку: "Мама усе зрозуміє… Бо вірить у тебе, моя пташко".

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Окрім того, у сторіз Христина обурилася реакцією директорки фестивалю "Виделка fest" Іванною, адже організаторка опублікувала скриншот з пропагандистського каналу Ольги Скабєєвої й потішилася, що путіністка висвітлює для росіян новину про інцидент з Соловій.

"Виконавча директорка "Виделка fest" пісяється, що про "них" тепер пише Скабєєва. До цього організатори приносили вибачення за таку прикру помилку у виборі артиста. Схоже, це таки я помилилася з фестом. Огидна огида", - підсумувала Христина Соловій.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, нещодавно після нецензурної лайки зі сцени фестивалю "Виделка fest" в Одещині на Христину Соловій було складено адмінпротокол за дрібне хуліганство – використання ненормативної лексики в публічних місцях.

ЖАХ! Христина Соловій оскандалилася на фестивалі в Чорноморську! – ЖВЛ представляє

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