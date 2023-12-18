Мама важкохворої Тишкевич вперше розповіла, через що акторка потрапила до реанімації

Мама важкохворої акторки Катерини Тишкевич Наталія Олександрівна вперше розповіла, через що різко погіршився стан здоров'я артистки.

Як відомо, більше тижня тому Тишкевич потрапила до реанімації, лікарі боролися за життя артистки. Днями Тишкевич стало краще, її відключили від апарату ШВЛ і вона вийшла на зв'язок з шанувальниками.

За словами Наталії Олександрівни, наразі основна версія, чому її донька опинилася в реанімації – було занесено інфекцію, де вона проходила лікування від головного болю.

"Зараз основна версія у лікарів: було занесено інфекцію в лікарні, де вона проходила лікування з приводу головного болю, на який страждає давно. Її госпіталізували до цієї лікарні, також в Одесі. І на третій день після встановлення катетера у Каті почала боліти рука і піднялася температура. Спочатку це не пов'язували з рукою, тому що ситуація була не сильно виражена – просто тромбофлебіт, як іноді буває після крапельниці", - розповіла мама Катерини Тишкевич oboz.ua

Катерина Тишкевич. Фото: Instagram Наталі Малащук

Жінка додала, що Катерині, яка цей час була вдома, не ставало краще, температуру збити не вдавалося. Коли стан почав різко погіршуватися, рідні артистки викликали швидку.

"За аналізами визначили, що в організмі сильне запалення. Почався сепсис. Рука ставала на очах дедалі гіршою. І стало зрозуміло: причина там. Медикиня, яка її вела у лікарні, де ставили крапельницю, приїжджала потім до Каті, надавала психологічну підтримку. Ми чекаємо на остаточні результати причини того, що сталося. Чи то під час процедури не було дотримано належної чистоти, чи то в катетері проблема, чи в самому препараті не було стерильності – це з'ясовується. Нехай лікарі ухвалять рішення, встановлять причинно-наслідковий зв'язок. Катя не має кровожерливих настроїв, головне, щоб не постраждали інші люди", - додала Наталія Олександрівна.

Катерина Тишкевич з чоловіком у лікарні / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, раніше мама Катерини Тишкевич зворушила фото, на якому її донька у лікарні спить в обіймах чоловіка, актора Валентина Томусяка.

Читайте також: