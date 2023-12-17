Мама важкохворої Тишкевич зворушила фото, як її донька спить в обіймах свого чоловіка: "Любов лікує"

Українська акторка Катерина Тишкевич продовжує перебувати під пильним наглядом лікарів.

Мама Наталя та чоловік знаменитості перебувають постійно поруч. Так, вони діляться, як минає відновлення 29-річної Катерини після того, як її вивели з медикаментозного сну. Тож її мама у своєму фотоблогу поділилася черговим знімком з палати. На фото дівчина в обіймах свого чоловіка Валентина Томусяка спить на лікарняному ліжку.

"Любов лікує", - замилувала підписом мама Тишкевич.

Катерина Тишкевич. Фото: Instagram Наталі Малащук

Також Наталя щиро подякувала всім, хто допомагає їм фінансово й молитвами. І зрештою, вона висловила вдячність медикам, які щоденно борються за чимскоріше одужання її доньки.

"Перші етапи реабілітації. Це стало можливим завдяки всім вам. Молитви, побажання одужання та фінансова допомога – і темрява позаду! Всі медпрацівники щодня виборюють життя моєї доньки!", - написала мама акторки.

Катерина Тишкевич. Фото: Instagram Наталі Малащук

До слова, у палаті Тишкевич назбиралося чимало квітів. Так, їх також можна побачити у сторіз мами Катерини.

Катерина Тишкевич. Фото: Instagram Наталі Малащук

Нагадаємо, лише декілька днів тому Катерина Тишкевич отямилася після тривалого перебування в реанімації. Зокрема, акторка показалася з чоловіком і розповіла про свій стан.

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