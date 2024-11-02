"Мама" Вєрки Сердючки Білоконь на рідкісному фото показалася з чоловіком

Подружжя відвідало футбольний матч.
Українська акторка, "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь потішила прихильників рідкісним сімейним контентом.
Артистка майже не показує свою родину у фотоблогу та не ділиться подробицями особистого життя. Однак цього разу Білоконь зробила виняток. Акторка опублікувала в Instagram рідкісне фото з чоловіком Олегом і розсекретила, як із ним проводить час.
Зокрема, подружжя відвідало з друзями футбольний матч на стадіоні "Ворскла" у Полтаві. На опублікованому фото Інна Білоконь позувала разом із коханим та приятелем на тлі арени. В руках артистка тримала атрибути вболівальника.
Зазначимо, Інна Білоконь разом зі своїм чоловіком виховує спільну доньку Яну. 2023 року дівчина вийшла заміж, а квітні 2024-го народила первістка – дівчинку Вероніку. Нещодавно Яна святкувала першу річницю шлюбу. З нагоди важливої дати донька Інни Білоконь припинила приховувати свого чоловіка та повністю показала його.
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