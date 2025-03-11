"Мама" Вєрки Сердючки Білоконь замилувала рідкісним кумедним фото підрослої онуки

Українська акторка, "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь замилувала кумедним фото онуки.

Рідкісним сімейним контентом артистка поділилася в Instagram. Вона опублікувала фото з маленькою Веронікою, яка сиділа на стільчику, гралася іграшками та на щось уважно задивилася. Кумедності кадру додав пильний погляд онуки Білоконь і те, що вона заїлася, адже перед цим насолоджувалася смачною кашею.

Як поділилася акторка, вона просто обожнює маленьку Вероніку. Інна Білоконь говорить, що все дозволяє онуці і ні в чому їй не відмовляє.

Онука Інни Білоконь / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

"Я тебе обожнюю, моя любов. Я, як дуринда, все роблю, як ти говориш, а я слухняна", — підписала фото з онукою акторка.

До речі, вже незабаром маленькій Вероніці виповниться рочок. Наразі ж дівчинці майже 11 місяців. Вона неабияк підросла та змінилася.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров вперше за тривалий час заговорив про своїх онуків. Артист розсекретив, де вони перебувають та як часто він з ними спілкується.

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