"Мама" Вєрки Сердючки Бєлоконь показала своїх усміхнених чоловіка та доньку

Та цього разу "мама" Вєрки Сердючки Інна Бєлоконь зробила виняток.

На сторінці в Instagram акторка поділилася щасливим сімейним кадром, на якому зображена разом з чоловіком Олегом та донькою Яною. Родина позує у вбраннях однакового білого кольору та щиру усміхається.

Судячи з підпису до фото, чоловік Бєлоконь нещодавно відсвяткував день народження

"Наша донька найщасливіша, бо в неї найкращий батько! Зі свято! А батько, – то святе", - підписала світлину акторка.

Інна Бєлоконь з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Своєю чергою, шанувальники Бєлоконь долучилися до привітань: "Які ви чудові! Щастя, здоров'я і миру вашому дому", "які ви гарні", "мої вітання", "яка чудова родина".

Нагадаємо, як ми раніше розповідали, Інна Бєлоконь з чоловіком познайомилася близько 30 років тому, у подружжя свій бізнес – вони займаються розведенням породистих собак. У подружжя також є донька Яна. 2015 року дівчина закінчила Полтавський комерційний технікум. Наразі ж Яна навчається у Польщі.

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