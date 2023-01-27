"Мама" Вєрки Сердючки Інна Бєлоконь поділилася рідкісним фото доньки-красуні

Українська акторка, "мама" Вєрки Сердючки Інна Бєлоконь розповіла, що сьогодні для її родини особливий день.

27 січня день народження святкує донька артистки Яна. Про це знаменита мама розповіла на своїй сторінці в Instagram. У фотоблогу Бєлоконь поділилася рідкісним фото своєї доньки. На знімку Яна позує у чорній мінісукні, з вечірнім макіяжем та з масивною каблучкою.

Донька Інни Бєлоконь / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Дівчина загадково дивиться вбік. "Лише щастя! З днем народження, наша дівчинко!" – підписала кадр зіркова мама.

Своєю чергою, шанувальники Бєлоконь долучилися до привітань: "Яка красуня! Вітаю", "ну просто копія мами, нехай буде щасливою!", "з днем народження донечки! Найщасливіший день для мами".

Інна Бєлоконь з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Нагадаємо, декілька місяців тому Андрій Данилко зі своїм бендом перебував з туром Європою. Під час поїздки артист поділився кумедним відео, де влаштував шалені танці з Бєлоконь у бусі та поцілувався з нею.

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